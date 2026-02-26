Este viernes 27 de febrero, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez conectará una empresa a la red general.

Los trabajos se realizarán de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, sobre el carril derecho en sentido de norte a sur de la calle Acacias y el carril derecho en sentido de oriente a poniente de la avenida Hacienda Central, por lo que se recomienda circular con precaución.

Por estas acciones, se registrará baja presión o falta del servicio en el fraccionamiento: Las Haciendas y zonas aledañas.

La JMAS pide a los vecinos de la zona mencionada, realizar el acopio de agua necesario para cubrir las necesidades más esenciales durante este viernes, y a los guiadores manejar con precaución o buscar vías alternas.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la instalación de infraestructura nueva para mejorar el servicio y cuidar el agua de los juarenses.