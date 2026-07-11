Estados Unidos aseguró haber decomisado cerca de 50 mil armas de fuego y detenido a más de 10 mil personas vinculadas con el tráfico ilegal de armamento desde enero de 2025, como parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó que estos resultados han sido posibles gracias a la cooperación entre ambos países para combatir a los cárteles y frenar el flujo ilícito de armas.

A través de sus redes sociales, Johnson difundió una infografía en la que se detallan los principales resultados de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) entre enero de 2025 y julio de 2026.

De acuerdo con las cifras, las autoridades estadounidenses han asegurado 50 mil armas de fuego, además de 2.9 millones de cartuchos y han realizado más de 10 mil detenciones relacionadas con el tráfico de armas. El diplomático afirmó que la administración de Donald Trump “está dando resultados para desmantelar a los cárteles y detener el tráfico ilegal de armas”.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países continúan trabajando juntos para hacer más seguras a ambas naciones“, escribió el embajador.

Sin embargo, las cifras fueron difundidas el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo un esquema de coordinación y respeto a la soberanía mexicana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria volvió a referirse al caso de Ismael “El Mayo” Zambada y sostuvo que una presunta operación del FBI en territorio mexicano, realizada sin informar al Gobierno de México, habría provocado la división interna del Cártel de Sinaloa y un incremento de la violencia en la entidad.

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