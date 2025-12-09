Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Riveras, detuvieron a Diego Armando A. R., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio y delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Salvarcar y Puerto Dunquerque, en la colonia Águilas de Zaragoza, atendieron un llamado al número de emergencias 911, donde se reportaba una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Fortín de la Soledad y Júmanos, en el fraccionamiento Parajes del Valle.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a una persona con lesiones graves en la cabeza ocasionadas por arma de fuego, por lo que solicitaron de inmediato una ambulancia para trasladar de emergencia a la víctima a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con testigos, el presunto agresor era un amigo del hijo de la víctima, con quien mantenía un conflicto por el pago de un teléfono celular y tras sostener una discusión por el adeudo, el individuo habría disparado contra la vivienda, lesionando al afectado antes de huir corriendo del lugar.

Con esta información, los agentes implementaron un operativo de búsqueda, localizando metros adelante a un sujeto cuyas características coincidían con las descritas y alrealizarle una inspección preventiva, se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con dos cartuchos útiles, la cual presuntamente fue utilizada en el hecho.

Previa lectura de derechos, Diego Armando A. R. de 20 años, el presunto responsable y lo asegurado, fue presentando ante las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.