Esta tarde, la titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio de El Pinal, municipio de Madera, Wendy Chávez Villanueva, informó que luego de realizar 50 entrevistas ministeriales del 17 al 19 de abril de 2026, dijo que la presencia de los agentes de la CIA no fue reportada a mandos de la Fiscalía estatal.

Además, se indicó que los elementos iban desarmados y con el rostro descubierto, por lo que no había ningún elemento que pudiera inferir que “formaban parte de una agencia de seguridad nacional o extranjera”.

Según los primeros avances de la investigación, estos agentes no realizaron actos propios de las autoridades mexicanas y no actuaron en disposición de mando o actos de autoridad.

Por ello, se concluyó que no formaban parte formal del despliegue operativo institucional y que su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa, salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad personal.