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Llevará DIF Estatal feria de servicios a la colonia Anáhuac

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El DIF Estatal Chihuahua llevará la Feria de Servicios “Más de lo bueno para las familias” el 19 de noviembre a la Escuela Primaria Luz Cid de Orozco 2478, ubicada en la colonia Anáhuac, en Ciudad Juárez.

La jornada se llevará a cabo de 13:00 a 18:00 horas, como parte de la gira “Juntos contra el Frío 2026”, con el propósito de ofrecer a las familias juarenses servicios de salud, asistencia social, rehabilitación y atención de distintas dependencias estatales.

Una de las principales acciones será la recepción de solicitudes y entrega de aparatos funcionales, como sillas de ruedas estándar, sillas de baño, muletas, bastones de cuatro puntos y andaderas. La asignación de estos apoyos estará sujeta a disponibilidad.

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial vigente (INE), original y copia por ambos lados; CURP y comprobante de domicilio original. Para quienes soliciten sillas de ruedas o sillas de baño, se contará con emisión de certificado médico en cada una de las sedes.

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Además, el DIF Estatal ofrecerá actividades lúdicas para niñas, niños y adolescentes, talleres y pláticas de prevención a través del Centro de Fortalecimiento Familiar (Cefofa).

La feria también contará con la participación de distintas dependencias del Gobierno del Estado, que acercarán servicios y orientación a la población, entre ellas MediChihuahua, con afiliación, vacunación y programas de prevención y detección.

Se colocarán módulos de NutriChihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Registro Civil y al área de Vialidad que dará orientación sobre licencias de conducir.

También estará presente personal de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) y de las secretarías de Educación y Deporte (SEyD), de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), de Salud (SS) y de la Recaudación de Rentas.

Como parte de las jornadas de aparatos funcionales, también se habilitarán otros puntos de atención en Ciudad Juárez:

• Miércoles 18 de noviembre: Pueblito Mexicano, auditorio A de 13:00 a 18:00 horas
• Jueves 19 de noviembre: Feria de Servicios en la Escuela Primaria Luz Cid de Orozco, de 13:00 a 18:00 horas
• Viernes 20 de noviembre: Parque Central, en el lobby, de 10:00 a 14:00 horas

El DIF Estatal invita a las familias juarenses a acudir a estas jornadas y aprovechar los servicios disponibles, así como llevar su documentación completa para facilitar la atención.

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