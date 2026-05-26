La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó los nombramientos oficiales a las personas titulares de las Universidades Tecnológicas de la Tarahumara y de Camargo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo educativo y regional.

Idalia Aracely García Villalobos asumió la rectoría de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, mientras que José Julio Huerta Herrera fue ratificado al frente de la Universidad Tecnológica de Camargo.

Idalia Aracely García Villalobos es licenciada en Informática y maestra en Docencia. Dentro de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara ocupó cargos como directora académica, jefa de Recursos Humanos y coordinadora de Servicios Escolares, además de desempeñarse como asesora en el Centro de Actualización del Magisterio e instructora en Icatech.

Por su parte, José Huerta es licenciado en Educación y cuenta con maestrías en Administración de Instituciones Educativas y en Educación para el Desarrollo Profesional Docente.

Encabeza la Universidad Tecnológica de Camargo desde marzo de 2022 y cuenta con experiencia en docencia, trabajo comunitario y administración pública.

El acto fue encabezado por Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien exhortó a ambos rectores a fortalecer la calidad académica e impulsar el crecimiento económico en sus respectivas regiones.

Durante el evento también estuvieron presentes Enrique Rascón Carrillo; Guillermo Márquez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Roberto Anaya, subsecretario de Educación en la Zona Norte, y Gloria Domínguez, directora de Educación Superior.