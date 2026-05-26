lunes, mayo 25, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Cuentan Universidades Tecnológicas de la Tarahumara y Camargo, con nuevo Rector
Portada

Cuentan Universidades Tecnológicas de la Tarahumara y Camargo, con nuevo Rector

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó los nombramientos oficiales a las personas titulares de las Universidades Tecnológicas de la Tarahumara y de Camargo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo educativo y regional.

Idalia Aracely García Villalobos asumió la rectoría de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, mientras que José Julio Huerta Herrera fue ratificado al frente de la Universidad Tecnológica de Camargo.

Idalia Aracely García Villalobos es licenciada en Informática y maestra en Docencia. Dentro de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara ocupó cargos como directora académica, jefa de Recursos Humanos y coordinadora de Servicios Escolares, además de desempeñarse como asesora en el Centro de Actualización del Magisterio e instructora en Icatech.

Por su parte, José Huerta es licenciado en Educación y cuenta con maestrías en Administración de Instituciones Educativas y en Educación para el Desarrollo Profesional Docente.

banner

Encabeza la Universidad Tecnológica de Camargo desde marzo de 2022 y cuenta con experiencia en docencia, trabajo comunitario y administración pública.

El acto fue encabezado por Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien exhortó a ambos rectores a fortalecer la calidad académica e impulsar el crecimiento económico en sus respectivas regiones.

Durante el evento también estuvieron presentes Enrique Rascón Carrillo; Guillermo Márquez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Roberto Anaya, subsecretario de Educación en la Zona Norte, y Gloria Domínguez, directora de Educación Superior.

You Might Also Like

You may also like

Arrestan a tres masculinos en NCG con droga y armas

Realizará la JMAS mantenimiento preventivo en el pozo 206, de la colonia...

Piden empresarios de EU a Rocha Moya presentarse ante la justicia

Lanza China embriones artificiales humanos al espacio para investigar si un bebé...

Participa comunidad universitaria de la UACJ en el Día Naranja

Continuará Municipio apoyando eventos para la comunidad