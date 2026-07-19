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Arrestan a tres sujetos en posesión de motocicleta robada y drogas

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a tres masculinos, por delitos contra la salud y posesión de vehículo con reporte de robo.

El arresto de quienes se identificaron como Luis Fernando R. M., Justinne Emmanuel G. Á. y Luis Roberto G. G., de 28, 37 y 26 años de edad, se registró en el cruce de las calles Domingo Cajem y Valle de San Bartolomé, en la colonia Valle de Allende, en Ciudad Juárez.

Se encontraban en posesión de una motocicleta de la marca Vento de color negro, robada, entre sus pertenencias traían consigo lo siguiente:

01 Bolsa de plástico transparente que contiene una sustancia blanca y granulada con las características de la metanfetamina, con un peso total de 38 gramos.
01 Bolsa de plástico transparente que contiene una sustancia blanca y granulada con las características de la metanfetamina, con un peso total de 38 gramos.
01 Bolsa de plástico transparente que contiene una sustancia blanca y granulada con las características de la metanfetamina, con un peso total de 38 gramos.
01 Paquete confeccionado con cinta canela, que contiene una hierba verde, seca y olorosa con las características de la mariguana y un peso total de 430 gramos.

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Los detenidos, la droga y el vehículo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público que se encargará de continuar con las indagatorias.

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