El belga Remco Evenepoel se impuso en la primera etapa alpina del Tour de Francia, por delante del esloveno Tadej Pogacar, que afianza su maillot amarillo tras la retirada por una caída del danés Jonas Vingegaard.

El mexicano Isaac del Toro fue tercero en la meta del Plateau de Solaison, donde se impuso en la pasada Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes.

El compañero de Pogacar se colocó tercero de la general a 5.58 del esloveno y a 58 segundos del segundo puesto, ahora ocupado por Evenepoel tras la retirada de Vingegaard.

Del Toro se vestirá además con el maillot blanco de mejor joven, que arrebata al francés Paul Siexas, que perdió 58 segundos en la etapa con respecto al ganador y se coloca cuarto 25 segundos por detrás del mexicano.

El galo, de 19 años, entró en meta junto al alemán Florian Lipowitz, que ascendió al quinto puesto de la general, por delante del español Juan Ayuso, que perdió 1.57 en la etapa y está ahora a un minuto y medio del podio.

La etapa, con un final inédito antes de la segunda jornada de descanso, estuvo marcada por el abandono de Vingegaard y por un final de etapa en el que Pogacar prefirió tirar de Del Toro antes que buscar su quinta victoria en esta edición del Tour de Francia.

Milenio