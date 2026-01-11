La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que se mantiene la alerta preventiva ante el pronóstico de caída de nieve, aguanieve y bajas temperaturas para las próximas 48 horas.

Estas condiciones son generadas por la presencia del frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada.

Esta madrugada se registraron mínimas de -8 grados centígrados (°C) en Ahumada y San Juanito; en Chihuahua capital se reportó una máxima de 8.3 y mínima de -2.3°C.

En municipios como Cuauhtémoc, Madera, Temósachic y El Vergel también se registraron temperaturas bajo cero.

Esta tarde de domingo se esperan máximas de 9°C en Chihuahua, 12°C en Juárez y Janos, 11°C en Madera, 13°C en Temósachic, 7°C en Cuauhtémoc, 13°C en Ojinaga, 11°C en Delicias, 9°C en Camargo, 7°C en Jiménez y Parral, 8°C en Creel, 28°C en Chínipas, 9°C en Guachochi y 7°C en El Vergel.

Se prevén lluvias aisladas a dispersas, con posible caída de aguanieve y/o nieve durante la noche y madrugada de lunes en Madera, Temósachic, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Parral y Chihuahua capital.

Ante el regreso a clases programado para este lunes, la CEPC alertó a los automovilistas sobre el riesgo de congelamiento de la cinta asfáltica en tramos carreteros y urbanos, lo que puede provocar accidentes por pérdida de control vehicular.

La dependencia recomendó conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

Además, exhortó a la población a extremar precauciones en el uso de calefactores y estufas de gas o leña, evitar introducirlos a las habitaciones, mantener una adecuada ventilación y apagarlos antes de dormir.

Para prevenir accidentes, la instancia llamó a la ciudadanía a no dejar encendidos los aparatos sin supervisión y mantenerlos alejados de materiales inflamables.