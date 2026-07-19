La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE), desarrolla un innovador proyecto de investigación enfocado en mejorar la eficiencia alimenticia del ganado bovino y reducir las emisiones de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero asociados a la actividad pecuaria.

La propuesta, encabezada por la Dra. Perla Lucía Ordóñez Baquera dentro de la convocatoria “Más Ciencia, Más Investigación, Más UACH 2026”, evaluará el efecto de la Moringa oleifera en dietas elaboradas con forrajes de alta fibra, característicos de las regiones semiáridas de Chihuahua, con el objetivo de optimizar los procesos de fermentación ruminal y disminuir la generación de metano en bovinos de carne.

La investigación surge ante la necesidad de encontrar alternativas sostenibles para los sistemas ganaderos del estado, donde gran parte de la alimentación del ganado depende de forrajes de bajo valor nutritivo. Durante la digestión de estos alimentos se produce metano de forma natural, lo que representa tanto un impacto ambiental como una pérdida de energía que podría aprovecharse para el crecimiento y productividad de los animales.

El proyecto contempla la realización de estudios de fermentación ruminal in vitro, mediante los cuales se analizarán diferentes niveles de inclusión de moringa en combinación con forrajes locales como navajita azul y heno de avena.

Además, se incorporarán herramientas de biología molecular y secuenciación genética para estudiar los cambios en la población de microorganismos ruminales y comprender cómo estos influyen en la digestión y la producción de metano.

Entre los beneficios esperados se encuentra la generación de conocimiento científico que permita diseñar estrategias de alimentación más eficientes y sostenibles para la ganadería regional, al favorecer un mejor aprovechamiento de los recursos forrajeros disponibles al contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Asimismo, el proyecto fortalecerá las capacidades científicas de la Universidad mediante la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, la generación de publicaciones especializadas y el desarrollo de infraestructura tecnológica para el análisis de microbiomas.

Con iniciativas como esta, la UACH reafirma su compromiso con la generación de soluciones científicas orientadas al desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de los sectores productivos estratégicos para el estado.