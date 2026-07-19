El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, encabezó la entrega de cartas de pasante a 35 estudiantes que concluyeron el Doctorado en Educación, programa académico resultado de la alianza estratégica entre la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua Profr. José E. Medrano R. (Ensech) y la Universidad YAAN.

Gutiérrez Dávila mencionó que este logro representa la culminación de una etapa de esfuerzo, disciplina y compromiso con el desarrollo educativo de la entidad.

El funcionario reconoció a la Ensech y a la Universidad YAAN por consolidar una colaboración académica que demuestra que, al sumar capacidades, experiencia y visión de futuro, es posible ofrecer programas de posgrado de alta calidad acordes con las necesidades del estado.

Asimismo, felicitó a las y los egresados por alcanzar este grado académico y subrayó que ello implica una mayor responsabilidad con la sociedad y con el futuro de la educación en Chihuahua.

“Reconocemos y valoramos el esfuerzo de quienes deciden seguir preparándose. Sabemos que invertir en la profesionalización del magisterio y de especialistas en educación es invertir directamente en el desarrollo de Chihuahua”, expresó el titular de la SEyD.

Durante la ceremonia, el presidente del Consejo de la Universidad YAAN, Rafael Campos Hernández, y el director de la Ensech, Mariano Leyva González, coincidieron en la importancia de impulsar programas de posgrado que fortalezcan las competencias de las y los docentes chihuahuenses.

Representantes de las generaciones de egresadas y egresados, así como sus padrinos de generación, compartieron mensajes de felicitación y agradecimiento, además de exhortar a las y los nuevos doctores a aplicar sus conocimientos en beneficio de la educación en el estado.