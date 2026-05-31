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Arrestaron a presunto homicida de maestra en el municipio de Allende

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron con una orden de aprehensión a Juan de Dios P.C., de 27 años de edad, por el homicidio de Lucía Guadalupe M.A, ocurrido el 12 de mayo del presente año, en el municipio de Allende.

De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación, Juan de Dios P.C., en compañía de diverso sujeto, se desplazaban a bordo de una motocicleta en la que siguieron a la víctima cuando conducía su camioneta marca Honda, línea HR-V, de color azul.

Asimismo, que le dieron alcance en la calle Benito Juárez, en donde sorprendieron a la víctima y le dispararon en diversas ocasiones, causándole heridas que le provocaron la muerte.

La detención de Juan de Dios P.C., se registró este sábado 30 de mayo en el citado municipio, y fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde un Agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

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Gracias al trabajo del Ministerio Público, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad, asimismo, se reitera el compromiso de continuar con las investigaciones hasta que se esclarezcan toralmente los hechos y procurar justicia a las víctimas familiares.

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