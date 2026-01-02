Personal del Registro Civil del Estado de Chihuahua, dio la bienvenida a los bebés Edwin David y Ailany Guadalupe, como los primeros chihuahuenses nacidos en este 2026, en la capital y en Ciudad Juárez, respectivamente.

Tanto los infantes como sus madres se encuentran en óptimo estado de salud y fueron atendidos por médicos de la Secretaría de Salud.

El alumbramiento de Edwin David ocurrió a las 00:01 en el Hospital Central del Estado, registró un peso de 3.42 kilogramos y una talla de 51 centímetros.

En representación de la gobernadora Maru Campos y del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, la directora general del Registro Civil, Silvia Alvídrez, tramitó el registro de nacimiento que formaliza así la identidad jurídica del recién nacido.

La funcionaria dijo que el registro de nacimiento y la expedición de la CURP antes del alta hospitalaria no constituyen un simple trámite, sino el primer acto de reconocimiento del Estado hacia la persona, que garantiza el derecho humano a la identidad.

Además habilita desde el inicio de la vida el acceso a derechos como la salud, la educación, la protección social y la seguridad jurídica.

Como parte del acompañamiento institucional a la familia, se entregó kit con artículos de uso para el bebé.

En Ciudad Juárez, el nacimiento de Ailany Guadalupe se registró a las 00:05 horas en el Hospital de la Mujer. La niña pesó 3 kilos 400 gramos y midió 50 centímetros.

Su madre, Carmen Guadalupe Rangel Rascón, de 22 años de edad, a través de MediChihuahua recibió atención médica durante todo su embarazo en el Centro de Salud Águilas de Zaragoza.

Mediante este programa tuvo acceso a consultas médicas, estudios de laboratorio, ultrasonidos, control prenatal y seguimiento oportuno, todo sin costo alguno.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la oficina de la gubernatura en Ciudad Juárez,

Mencionó que el Gobierno del Estado brindará acompañamiento y apoyo integral a la familia, así como atención médica para el crecimiento y desarrollo saludable de la recién nacida.

La coordinadora del Registro Civil en la Zona Norte, Karla Gutiérrez Isla, entregó de forma gratuita a la familia el acta de nacimiento y la CURP de la menor, para garantizar desde el primer día su identidad jurídica.

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Marco Licón, entregó a la madre de la bebé un paquete de apoyo que incluyó una bañera, pañales, toallas húmedas, una carriola y otros insumos de cuidado personal.

Los padres de la menor, Erick Sánchez, operador de la industria maquiladora y Carmen Guadalupe, agradecieron la atención brindada por MediChihuahua, así como al personal del sector salud, del que destacaron su profesionalismo y calidad humana.

De la misma manera, el Gobierno del Estado acompañó a los padres de los primeros bebés nacidos en Cuauhtémoc, Delicias y Parral.