Equipos de varias regiones del estado se han inscrito para participar en el Ultramatón de los Cañones 2026 en Guachochi, de acuerdo con los organizadores del evento. “La aventura ya comenzó y cada día más equipos se suman a la gran experiencia que se vive en el corazón de la Sierra Tarahumara”, indicó.

“Agradecemos a todos los equipos que han confiado en el Ultramaratón de los Cañones para formar parte de este gran desafío. Su pasión, disciplina y espíritu de equipo son parte fundamental de la historia que juntos construiremos del 2 al 5 de julio de 2026 en Guachochi, Chihuahua”, expuso la organización en su sitio oficial.

El evento ofrece una variedad de carreras y recorridos para los asistentes, por lo que es posible inscribirse en la que más se ajuste al gusto de los participantes.

Cada año cientos de personas llegan a Guachochi para formar parte de una de las experiencias más gratificantes en el norte del país. “Prepárense para recorrer senderos espectaculares, conquistar la Barranca de la Sinforosa y vivir uno de los eventos de trail running más emblemáticos de México”, recalcó.

Apuntó que las inscripciones siguen abiertas y que la información está disponible a través de los medios oficiales del Ultramaratón de los Cañones. “A quienes ya están inscritos, ¡nos vemos en la línea de salida! Y a quienes aún no forman parte de esta aventura, todavía están a tiempo de registrarse”, agregó.