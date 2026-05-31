Con la participación de más de 2 mil asistentes, CONCANACO SERVYTUR México llevó a cabo el IV Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresariales, un encuentro nacional orientado a reconocer, visibilizar y proyectar el liderazgo de las mujeres en la economía formal, las empresas familiares, las cámaras empresariales y la vida pública del país.

El Congreso respondió a una realidad económica concreta: las mujeres representan el 40.9% de la población ocupada en México; además, 47.35% de las MIPYMES con régimen de persona física tienen como propietaria a una mujer, mientras que 29% de las empresas familiares son dirigidas o administradas por mujeres. Por ello, CONCANACO SERVYTUR destacó que impulsar su liderazgo no es solo una agenda de reconocimiento, sino una estrategia de desarrollo económico, competitividad y justicia social.

Durante la jornada se entregaron 155 galardones “Rompiendo el Techo de Cristal” a mujeres de distintas entidades del país, en las categorías Huella que Trasciende, Impacto Empresarial con Propósito y Promesa Empresarial. Esta distinción reconoce trayectorias que han abierto camino, fortalecido empresas, generado empleo, participado en cámaras empresariales y construido referentes para nuevas generaciones.

“El techo de cristal se rompe con trayectoria, con oportunidades, con redes de apoyo y con instituciones que reconozcan el valor de las mujeres en la economía real. Desde CONCANACO SERVYTUR seguiremos impulsando espacios donde el liderazgo femenino no solo sea visible, sino decisivo para el futuro de México”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación.

Como parte del programa, el Congreso contó con la conferencia magistral de Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz y Embajadora de la Reconciliación Global, cuya participación colocó en el centro del encuentro la importancia del liderazgo ético, humano y socialmente comprometido.

La agenda también incluyó actividades de bienvenida y networking, reuniones institucionales, espacios de vinculación empresarial, una cena de gala y actividades de cierre en sedes emblemáticas de Orizaba. En ese marco, se realizó además el banderazo y conferencia de prensa de Viernes Muy Orizabeño, una activación local inspirada en el programa Viernes Muy Mexicano, orientada a promover el consumo en comercios, servicios y negocios familiares de la ciudad.

CONCANACO SERVYTUR reconoció el respaldo de la CANACO SERVYTUR Orizaba, de su presidenta Ihali Saldaña Romero, así como de la Vicepresidencia Nacional de Mujeres Empresarias, encabezada por Rocío Hernández Romero, por su trabajo para articular una agenda nacional que fortalece la participación de las mujeres en el sector comercio, servicios y turismo.

Con este Congreso, la Confederación refrendó su compromiso de seguir construyendo una agenda empresarial incluyente, territorial y con visión de futuro, donde las mujeres no solo sean reconocidas por su aportación, sino integradas como protagonistas del desarrollo económico de México.