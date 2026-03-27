Asesinan a activista que denunció inseguridad ante la gobernadora de Morelos

Activista social fue asesinada a balazos la tarde del jueves 26 de marzo en el municipio de Temoac, en el estado de Morelos. La víctima, identificada como Sandra Rosa Camacho Flores, perdió la vida dentro de su domicilio después de que un grupo de individuos armados irrumpiera en la vivienda y le disparara en repetidas ocasiones, de acuerdo con los reportes oficiales. Al arribo de los servicios de emergencia se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Camacho Flores era una activista conocida en la región oriente de Morelos por su labor en la exigencia de mayores medidas de seguridad para los habitantes. En agosto de 2025, durante una visita oficial de la gobernadora Margarita González Saravia, la defensora confrontó a las autoridades para denunciar la creciente ola de violencia, extorsiones y el presunto control de grupos criminales en varios municipios, incluido Temoac.

En esa ocasión, Camacho Flores señaló la falta de atención de las autoridades ante las denuncias de inseguridad y exigió protección tanto para la población como para ella, después de recibir amenazas relacionadas con su actividad.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que ya se inició una investigación por este hecho bajo el protocolo de investigación para feminicidios, y que se están explorando todas las líneas posibles, incluida su labor como activista social y las denuncias que había presentado sobre violencia e inseguridad en la zona.

El ataque contra Camacho Flores ha provocado indignación entre organizaciones civiles y líderes sociales, que responsabilizan a las autoridades por la falta de protección y exigen que se esclarezcan los hechos, se localice a los responsables y se tomen medidas para garantizar la seguridad de quienes se dedican a defender los derechos de sus comunidades.