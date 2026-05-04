Un niño pierde la vida en Mexicali tras ser olvidado en un automóvil bajo altas temperaturas

Un menor de tres años falleció en circunstancias trágicas en la ciudad de Mexicali, luego de haber permanecido varias horas dentro de un automóvil estacionado durante un periodo de altas temperaturas. El hallazgo ocurrió el domingo por la tarde, cuando vecinos se percataron de que el niño se encontraba inconsciente en el interior del vehículo y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el pequeño no presentaba signos vitales. Las autoridades informaron que la causa del deceso fue un golpe de calor severo, agravado por las condiciones extremas que puede alcanzar la temperatura dentro de un automóvil cerrado. El reporte forense detalló que el cuerpo del menor presentaba lesiones compatibles con exposición prolongada a calor intenso.

De acuerdo con las primeras versiones, el niño había quedado dentro del vehículo desde la madrugada, presuntamente luego de que su madre regresara a casa tras una reunión social sin advertir que el menor aún permanecía en su asiento de seguridad. Fue hasta el mediodía que la mujer notó su ausencia y lo encontró en el coche.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer qué ocurrió y determinar responsabilidades. Mientras tanto, autoridades locales reiteraron el llamado a extremar cuidados con niñas y niños, especialmente en regiones donde las temperaturas superan fácilmente los 40 grados, como sucede con frecuencia en Mexicali.

El caso ha generado consternación entre residentes de la zona, además de reactivar el debate sobre la necesidad de reforzar campañas preventivas para evitar tragedias relacionadas con el calor extremo.