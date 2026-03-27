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Atienden Bomberos y Rescate 51 servicios en las últimas 24 horas

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La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer jueves 26 a este viernes 27 de marzo, se brindó atención en 51 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió 37 servicios, mientras que el Departamento de Rescate Municipal respondió a 14 intervenciones adicionales.

Las autoridades señalaron que durante este lapso no se registraron incidentes sobresalientes, por lo que las atenciones correspondieron a servicios de rutina derivados de reportes ciudadanos.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a hacer uso responsable de los números de emergencia y a mantener medidas preventivas en el hogar y la vía pública, a fin de reducir riesgos y evitar incidentes.

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