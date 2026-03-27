Llegan las Metamáquinas: robots que sobreviven al ser destruidos

Ingenieros de la Northwestern University han desarrollado una nueva generación de robots modulares con lo que denominan “inteligencia atlética”, capaces de combinarse, reconfigurarse y continuar operando incluso tras sufrir daños severos en condiciones reales.

Bautizados como “metamáquinas con patas”, estos robots están formados por módulos autónomos similares a piezas de Lego, cada uno equipado con su propio motor, batería y sistema computacional. De forma individual pueden moverse, girar o saltar, pero al unirse adquieren habilidades más complejas, como desplazarse con agilidad, superar obstáculos y ejecutar movimientos acrobáticos.

Para diseñar sus configuraciones, los investigadores recurrieron a la inteligencia artificial, que generó estructuras completamente nuevas, alejadas de los modelos tradicionales inspirados en animales. Como resultado, estas máquinas pueden moverse de formas inusuales, imitando desde el desplazamiento de focas hasta saltos similares a los de canguros.

Uno de los avances más destacados es su resistencia: al estar compuestas por múltiples robots, las metamáquinas pueden soportar daños que inutilizarían a sistemas convencionales. Incluso si una parte se desprende, los módulos continúan funcionando de manera independiente y pueden reunirse nuevamente.

El proyecto fue liderado por el experto en robótica y inteligencia artificial Sam Kriegman, quien destacó que estos robots son los primeros en ser diseñados mediante evolución computacional y luego probados en exteriores, enfrentando terrenos irregulares como grava, arena, lodo y raíces.

Este avance abre la puerta a una nueva generación de robots capaces no solo de operar en el mundo real, sino de adaptarse a él, lo que podría transformar industrias como la exploración, el rescate y la manufactura en entornos extremos.