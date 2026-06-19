Un lector compartió un video en el que muestra cómo lucen las instalaciones de la Feria Juárez ubicadas en el área del Monumento a la X.

@juareznoticias.com Así se veía la Feria Juárez cuando el calor aún dominaba la tarde ♬ sonido original – juareznoticias

Las imágenes fueron captadas desde un vehículo en movimiento mientras circulaba por la avenida Rafael Pérez Serna, desde donde se aprecia la parte posterior del recinto ferial.

En el video se observa que ya existe actividad en la zona, aunque la afluencia de visitantes todavía era reducida al momento de la grabación. Tampoco se apreciaba una operación intensa en los juegos mecánicos, situación que resulta habitual debido a que las imágenes fueron tomadas durante la tarde.

Tradicionalmente, la mayor asistencia a la Feria Juárez se registra durante las horas de la noche, cuando las temperaturas son más frescas y las familias aprovechan para recorrer las atracciones, los puestos de comida y los espectáculos.

El material permite a los juarenses conocer las condiciones del recinto y el ambiente previo a los horarios de mayor concentración de visitantes.