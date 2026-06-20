La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia en la Zona Norte, demostró en un juicio oral, que el acusado Juan Ramón C. C., cometió el delito de violación agravada, por el cual fue sentenciado a 16 años y ocho meses de prisión.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó pruebas contundentes que establecen que el 06 de julio y el 07 de agosto del año 2024, el ahora sentenciado agredió sexualmente a una niña, en un domicilio de la colonia México 68, en Ciudad Juárez.

Hechos por los que Juan Ramón C. C., fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.

Tras dictarse el fallo condenatorio en su contra, en la audiencia de individualización de sanciones recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres, además, fue condenado a pagar la cantidad de 60 mil pesos por concepto a la reparación del daño.