Buscan apoyo para Lucas; solicita donaciones de sangre

Con las vacaciones tan cerca y la próximidad de la graduación, alumnos de la primara México 68 mantienen un lugar vacío. Este corresponde a Lucas Gerardo Escobar Lira, alumno de último año que ahora se enfrenta a una etapa especialmente difícil.

El infante fue diagnosticado con rickettsia, por lo que se encuentra internado en la Clínica No. 6 del IMSS para recibir atención médica debido al delicado estado de salud que mantiene desde hace varios días.

Familiares, maestros y amigos iniciaron una campaña para pedir apoyo a la comunidad juarense con donación de sangre, necesaria para el tratamiento del estudiante.

La maestra Maresa Caldera explicó que sus compañeros lo recuerdan diariamente y confían en verlo recuperado muy pronto. Como muestra de apoyo, los niños han comenzado a escribirle cartas y mensajes de ánimo que esperan poder entregarle a su regreso.

La docente explicó que sus compañeros “lo extrañan mucho y desean que pueda acompañarlos en la graduación”, informó El Diario.

Sin embargo, los gastos derivados de esta emergencia médica representan una dificultad adicional para la familia, por lo que solicitan no solo donaciones de sangre, sino también apoyo económico para hacer frente a los costos.

A pesar de todo, sus compañeros aún lo esperan con optimismo y cariño, por lo que cada donación significa una posibilidad más para que Lucas continúe luchando.

Cada apoyo recibido representa una posibilidad más para que Lucas continúe con su tratamiento y tenga mayores oportunidades de recuperarse, con la esperanza de regresar al lado de sus compañeros, quienes lo esperan con cariño y optimismo.

Quienes deseen ayudar pueden acudir a la Clínica No. 6 del IMSS para donar sangre o sumarse a la colecta económica en apoyo a la familia.