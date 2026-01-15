La cultura del Gobierno Municipal debe ser de trabajo constante y en favor de la comunidad, afirmó el presidente, Cruz Pérez Cuéllar, durante la Posada de los comerciantes de Mercado Riberas.



El alcalde fue invitado por los vendedores de esa zona, quienes también aprovecharon la reunión para felicitarlo por su próximo cumpleaños.



Dijo que reconoce en los comerciantes la cultura de trabajo continuo, de la fuerza y voluntad, porque sabe que salen de casa y si el día es malo en ventas, pues deben seguir porque mañana puede ser mejor.



Relató que durante su adolescencia y juventud trabajó como comerciante junto a sus abuelos y padres en el Mercado Juárez y eso le enseñó que siempre hay que tratar bien a las personas, mas aún en la adversidad.



“Ahí aprendí a atender bien a la gente; a todos, es una cultura que te enseña y yo me llevé al trabajo político esa enseñanza’, afirmó.



Dijo que en el Gobierno Municipal también se debe trabajar de forma constante y responsable para el bien de la ciudadanía, para así tener un Juárez mejor.



Este evento fue organizado por la líder de mercado de Riberas del Bravo, María Auxilio Hurtado Gallegos, además se contó con la presencia del director de Regulación Comercial, Oscar Guevara Ramírez.