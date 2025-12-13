La Junta de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez y la Coordinación de Seguridad Vial, se coordinan para realizar un operativo de seguridad para el cierre de vialidad en la Avenida Gómez Morín, para continuar los trabajos de instalación del Colector Viñedos, el cual, se trabajará los días del sábado hasta el martes.

César Triana, director de Obras de la J+, informó que a partir de la noche de mañana viernes 12 y hasta el miércoles 16 de diciembre por la mañana, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, continuará los trabajos de reposición del colector Viñedos, en el tramo que cruza la avenida Gómez Morín, a la altura de una empresa cementera, por lo que serán cerrados algunos carriles, sin interrumpir la circulación total.

Para evitar afectaciones a los automovilistas, el Director de Obra de la Junta de Agua y Saneamiento se reunió con el Coordinador de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, para que personal de esta institución realice el operativo vial para dar agilidad al tráfico de esta zona.

Además, acordaron instalar la señalización de esta zona, para identificar el área de trabajo donde estará personal de la Junta de Agua y Saneamiento trabajando las 24 horas del día, para minimizar las afectaciones a la ciudadanía.

En total, la obra del Colector Viñedos contempla la sustitución de 617 metros de tubería con un diámetro de 2.44 metros, con una inversión de 61 millones de pesos, beneficiando directamente a 441 mil juarenses.