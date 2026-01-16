El presidente municipal de Guachochi, José Yáñez, encabezó este jueves la presentación del calendario de eventos recreativos y deportivos que serán realizados en este municipio serrano, destacando el Ultramaratón de los Cañones, el cual forma parte de los eventos de convocatoria internacional más importantes del norte del país, el cual este año será realizado entre los días 2 y 5 de julio.

Acompañado por Alejandra Villalobos Palacio, Directora de Gestión Turística de Chihuahua y Claudia Portillo López, Presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro y representante de Barrio Mágico Chihuahua, el alcalde expuso que el primero de los eventos será realizado el 20 de febrero, del evento de Degustación de platillos elaborados con la trucha arcoíris, la cual es producida en Guachochi.

En total serán 21 los eventos que serán efectuados en el municipio, los cuales representan una importante derrama económica para los habitantes de toda la región. Al respecto el alcalde dijo que existe un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y el Municipio de Chihuahua para la promoción de estos eventos.

Agregó que en marzo habrá una carrera recreativa, Píntate con Causa, la cual será efectuada el primero de marzo, seguido de un paseo ciclista el día 8, mientras que los días 28 y 29 será realizado el Festival de la Trucha. La semana del 29 de marzo al 5 de abril será la Semana Santa Rarámuri.

El alcalde destacó que prácticamente en todos los meses hay eventos programados, por lo que los visitantes encontrarán diversas actividades que harán aún más agradable su estadía en Guachochi.