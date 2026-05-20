H. Ciudad de Chihuahua, Chih.- El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, defendió los convenios de colaboración y capacitación internacional que mantiene la Policía Municipal con corporaciones de Estados Unidos, luego de las críticas surgidas por la presencia del logotipo de la Policía de Nueva York en unidades de la corporación capitalina, que periodistas promorenistas mal informaron en la conferencia mañanera.

El edil explicó que dichos acuerdos forman parte de esquemas institucionales de cooperación avalados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y derivados de hermanamientos construidos desde hace más de 30 años entre Chihuahua y diversas ciudades estadounidenses como El Paso, Albuquerque y Pueblo, Colorado. En ese sentido el alcalde Marco Bonilla lamentó que periodistas afines a Morena, mal informen a la presidenta, ya que dicho convenio estuvo respaldado por el consultado de México.

Bonilla subrayó que la relación con la Policía de Nueva York corresponde a un convenio entre corporaciones hermanas impulsado por el Consulado de México en Nueva York, encabezado en su momento por Jorge Islas, funcionario designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado posteriormente por el actual gobierno federal.

“El objetivo nunca ha sido otra cosa más que fortalecer la capacidad de nuestros elementos para proteger mejor a las familias chihuahuenses”, expresó el alcalde, quien destacó que gracias a estas capacitaciones y al trabajo coordinado con fuerzas estatales y federales se han alcanzado resultados históricos en materia de seguridad.

Entre los logros mencionó el aseguramiento de más de mil 270 armas de fuego, el decomiso de más de 8 millones y medio de dosis de droga y la detención de 326 presuntos homicidas durante la actual administración municipal.

Asimismo, resaltó que Chihuahua Capital cerró 2025 con la cifra más baja de homicidios en los últimos diez años, logrando una reducción del 26 por ciento, además de incrementar en un 9 por ciento las detenciones por narcomenudeo.

El alcalde lamentó que se busque desinformar sobre un modelo de colaboración institucional que ha dado resultados positivos y reiteró que su administración continuará apostando por la profesionalización policial, la cooperación internacional y el combate frontal a la delincuencia organizada.

Finalmente, Marco Bonilla afirmó que mientras su gobierno esté al frente del Municipio, la prioridad seguirá siendo garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses mediante una policía más preparada, coordinada y efectiva.