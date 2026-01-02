La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) unió fuerzas con el museo interactivo La Rodadora en la creación de exhibiciones sobre el cuidado del agua dentro de sus instalaciones, buscando crear conciencia y aprendizaje a los juarenses.

Anteriormente, no se contaba con un espacio permanente a la educación sobre la cultura del agua, es por ello que, con mucho compromiso, la J+ realiza esta colaboración que proporciona información a las familias de cómo cuidar el líquido vital, como utilizarlo correctamente y como separar los desechos.

“Vamos a tener un espacio inmersivo, que nos va a transmitir emociones con una maqueta de Ciudad Juárez, donde a través de 5 tabletas vamos a estar interactuando en tiempo real con la ciudad, y depende de nuestras acciones, si ahorramos agua, si usamos agua de lluvia, nos bañamos en 5 minutos, la ciudad se va a poner verde o gris, dependiendo de lo que hayamos hecho” compartió el biólogo Alejandro Ortega, jefe del departamento de cultura del agua.

Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía, la J+ y La Rodadora se unen para evitar el día cero. Con estas acciones, Gobierno del Estado a través de la Junta de Agua y Saneamiento, continua con su compromiso con acciones que impacten positivamente a la comunidad.