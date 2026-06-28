Un asteroide de gran tamaño volverá a pasar cerca de la Tierra en los próximos días, lo que ha despertado el interés de especialistas y aficionados a la astronomía en todo el mundo. Se trata del 1997 NC1, un objeto espacial descubierto hace casi tres décadas que, de acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), realizará uno de sus acercamientos periódicos al planeta sin representar un peligro para la humanidad.

El objeto fue detectado por primera vez en 1997 y, según las estimaciones de los expertos, tendría un diámetro que oscila entre 750 y mil 650 metros. Durante su trayectoria alcanzará una velocidad aproximada de 8.9 kilómetros por segundo, razón por la que ha sido incluido dentro del monitoreo permanente que realizan las agencias espaciales encargadas de la defensa planetaria.

De acuerdo con el Departamento de Defensa Planetaria de la ESA, el asteroide 1997 NC1 alcanzará su punto de mayor cercanía con la Tierra el próximo sábado 27 de junio a las 11:14 horas UTC.

Aunque la noticia ha generado inquietud entre algunos usuarios en redes sociales, los especialistas explicaron que el cuerpo celeste se mantendrá a una distancia aproximada de 2.56 millones de kilómetros del planeta, equivalente a 6.6 veces la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, por lo que se encuentra muy lejos de representar un riesgo de colisión.

La respuesta de la Agencia Espacial Europea es clara: no. De acuerdo con la ESA, la probabilidad de impacto con la Tierra es nula, ya que el acercamiento forma parte del comportamiento normal de este tipo de objetos cercanos al planeta, conocidos como NEO (Near-Earth Objects), cuya trayectoria es monitoreada constantemente por observatorios y agencias espaciales internacionales.

Los especialistas señalaron que el paso del 1997 NC1 corresponde a uno de los múltiples acercamientos que ocurren cada año y que permiten mejorar el conocimiento sobre estos cuerpos, así como perfeccionar los sistemas de vigilancia del espacio.

El fenómeno podrá ser seguido por observatorios y aficionados que cuenten con telescopios o prismáticos de gran alcance, aunque las condiciones de observación podrían verse afectadas por la presencia de la Luna, cuyo brillo dificultará apreciar el momento de máxima aproximación del asteroide.

A pesar de ello, la comunidad científica aprovechará el paso del objeto para obtener nuevas observaciones y actualizar los datos relacionados con su tamaño, velocidad y trayectoria orbital.

Los expertos recuerdan que este tipo de acercamientos ocurren con relativa frecuencia y no representan necesariamente una amenaza para el planeta.

La ESA explica que los impactos de asteroides de gran tamaño son extremadamente raros, mientras que los objetos pequeños y medianos suelen aproximarse a la Tierra con mayor frecuencia. En muchos casos, estos cuerpos se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie.

Cuando esto ocurre, pueden producir explosiones aéreas capaces de generar ondas expansivas que rompan cristales, ocasionen daños materiales o provoquen lesiones en zonas cercanas, aunque este tipo de eventos son poco comunes y se mantienen bajo vigilancia constante.

El acercamiento del asteroide 1997 NC1 forma parte del programa de monitoreo que mantienen agencias como la ESA y la NASA, cuyo objetivo es detectar con anticipación cualquier objeto cercano a la Tierra que pudiera representar un riesgo futuro.

Gracias a estos sistemas de observación, los especialistas pueden calcular con gran precisión las trayectorias de miles de asteroides y confirmar, como ocurre en este caso, que el paso del 1997 NC1 será únicamente un espectáculo astronómico más y no representa ningún peligro para la población ni para el planeta.

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