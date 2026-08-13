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Detienen a exvocero de “Alito” Moreno por caso de peculado

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La Fiscalía de Campeche informó la captura de Carlos Alberto Medina Hernández.

En breve comunicado se dio a conocer que está relacionado con un caso de peculado.

Se espera que sea presentado ante un juez para conocer la acusación y preparar su defensa, ante una inminente audiencia de vinculación a proceso.

Carlos Medina Hernández fue titular de la unidad de Comunicación Social del gobierno de Tabasco, justo cuando Alejandro Moreno fue gobernador. El nombramiento fue el 12 de junio de 2019.

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El diario Reforma informó que Medina Hernández es investigado junto a Luis Antonio Espinosa Campos el desvío de 36 millones de pesos.

Aristegui

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