Detienen a exvocero de “Alito” Moreno por caso de peculado

La Fiscalía de Campeche informó la captura de Carlos Alberto Medina Hernández.

En breve comunicado se dio a conocer que está relacionado con un caso de peculado.

Se espera que sea presentado ante un juez para conocer la acusación y preparar su defensa, ante una inminente audiencia de vinculación a proceso.

Carlos Medina Hernández fue titular de la unidad de Comunicación Social del gobierno de Tabasco, justo cuando Alejandro Moreno fue gobernador. El nombramiento fue el 12 de junio de 2019.

El diario Reforma informó que Medina Hernández es investigado junto a Luis Antonio Espinosa Campos el desvío de 36 millones de pesos.

Aristegui