Como parte de las actividades que conmemoran el décimo aniversario del Centro Cultural de las Fronteras (CCF), un espacio en donde converge la ciencia, la cultura y el conocimiento, la mañana del 21 de abril se vio marcada con algunos eventos relevantes, que se sumaron a los festejos.

Charla: el CFF Pilar histórico del Pronaf

Este diálogo encabezado por historiadores y especialistas dio paso a que este evento enriqueciera al público con información de carácter histórico, cultural, económico, social y arquitectónico en torno a la relevancia del CFF. El doctor Alejandro González Milea, el licenciado Jesús Alfredo Varela, el maestro Carlos Iván González Ibarra y el doctor José Eduardo Borunda conformaron el panel de expertos.

De acuerdo con datos históricos, el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf), se fundó en 1961 durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos, y se creó respondiendo a la necesidad de elevar el nivel económico, urbanístico, funcional y cultural en todas las poblaciones fronterizas de México, tanto en la frontera norte con Estados Unidos como en la frontera sur con Guatemala, incluyendo, desde luego, Ciudad Juárez. Dicho programa permitió las circunstancias para que el edificio que hoy se conoce como Centro Cultural de las Fronteras, tenga un legado de 10 años de historia.

En el encuentro de diálogo y reflexión los especialistas destacaron que no es solo un edificio, sino que es un punto de encuentro entre disciplinas y expresiones artísticas, en un contexto en donde en Juárez los espacios culturales reparan el tejido social. «Una de las situaciones que conllevo la creación del CCF fue que la frontera era considerada como espacio de violencia e inseguridad», agregaron.

Este espacio tuvo la tarea de compartir con la ciudadania la importancia de los espacios universitarios, que al mismo tiempo se convierten en comunitarios al compartir actividades, así como valorar los avances que se han logrado con el paso de los años.

En el panel también se abordó la trascendencia de las aduanas y las fronteras como un punto de encuentro comercial, económico, social y cultural, elementos destacados que se fijaron en esta ciudad. Un repaso histórico y hemerográfico acompañaron la charla. Al finalizar el público pudo intercambiar preguntas con los ponentes para enriquecer su conocimiento.

Mañanas en concierto

En la parte musical de estos eventos, el Ensamble coral VOCUME dio color a las Mañanas en concierto, un programa de conciertos dirigido al adulto mayor. Se ofrecerá el primer martes de cada mes un concierto gratuito a la comunidad.

En esta presentación musical el grupo representativo presentó al público un repertorio de 7 canciones de música mexicana de autores como María Grever, María Teresa Lara y Violeta Parra. “La voz es un instrumento y en este grupo hay varios colores, lo que enriquece nuestro grupo. El ensamble Voces Custodia de México, tiene la intención de recuperar lo que es históricamente importante en el mundo de la música mexicana”, destacó la maestra Jessica Peña al iniciar el concierto.

Por su parte, detrás de escena, Luz Stephanie Guerra, miembro del grupo representativo VOCUME, compartió que al formar parte de este equipo tiene en sus manos una gran responsabilidad. “Nosotros como grupos representativos sentimos que tenemos esta capacidad de que la comunidad tenga más cercanía a las artes. Y siento que es algo que logramos en estas presentaciones”.

Expresó que este concierto conllevó varios meses de preparación. “Tenemos canciones que hemos practicado a lo largo de todos los semestres. Lo que quisiera que espere nuestro público es que lo disfruten y que analicen que la música mexicana no solo abarca el regional, sino que también hay canciones de antaño que siguen siendo un arte”.

Es así como la mañana del 21 de abril dio color a los festejos en el Centro Cultural de las Fronteras.