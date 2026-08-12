Destina la UACJ 123 mdp para fortalecer la infraestructura en ICSA

Como parte de su compromiso con la calidad educativa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inauguró la modernización del edificio N del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, una obra que fortalece la infraestructura académica y responde al crecimiento de la comunidad universitaria.

La presentación de este renovado espacio universitario estuvo encabezada por el rector Daniel Alberto Constandse Cortez, como parte de las actividades de entrega de obra que la máxima autoridad de la UACJ ha realizado en el transcurso de la semana, donde ya fueron otorgados inmuebles en el IIT y el ICB.

Ahora tocó el turno al área de ciencias sociales y administración. Mejor conocido como el ICSA.

Con una inversión total, hecha con recursos propios, la Universidad destinó $23,360,547.46 de pesos para la modernización del edificio N del ICSA, que corresponde a 1,065.54 metros cuadrados de obra trabajada en su totalidad.

Este renovado espacio universitario será destinado para el uso educativo de la comunidad universitaria del ICSA, mismo que contará con seis aulas, 22 cubículos para docentes, dos áreas para tutorías y un consultorio de atención médica inicial.

A estas remodelaciones, se les añade también un elevador, escaleras de emergencia, y, en la modernización tecnológica, se implementa además la instalación de aire acondicionado y un sistema de iluminación LED completamente automatizado; y, a su vez, y para mayor comodidad, el inmueble contará con vestíbulo y área de café.

En su mensaje, el doctor Constandse Cortez agradeció al área de infraestructura por lograr que entregas de obra, como esta, sucedan; y a su vez también aprovechó para agradecer a los funcionarios, docentes y estudiantes que estuvieron presentes durante la reinauguración.

“Esto que estamos inaugurando en estos días fueron planeados por los directores de instituto y secretarios para nuestros estudiantes. Y ha sido un gran esfuerzo, que se traduce en recurso que es importante”, expresó el rector durante su mensaje inaugural.

Agregó también que, gracias a la disciplina presupuestal y al buen ejercicio de la UACJ, en estos días se han podido inaugurar importantes obras para la comunidad universitaria, todas financiadas con recursos propios, y que dan la totalidad de $123,940,064.27 pesos. “Un esfuerzo no menor. Ahora que está en tendencia esta información del impuesto universitario. Aquí está reflejado. En estas obras para nuestros estudiantes”, mencionó el rector.

“En estos días, no solo cortamos un listón, abrimos puertas. Durante meses, vimos levantar varillas, colar cemento, subir muros. Pero, lo que realmente se estaban construyendo no eran edificios, se estaba construyendo futuro. En estos

edificios, que son de ustedes, estudiantes, es mucho más que salones nuevos y laboratorios equipados, estos edificios son la prueba material de que sus sueños valen la inversión. De que la UACJ cree en ustedes. De que sus familias no se equivocaron en apoyarlos. Que esta Universidad no se detiene”, expresó el doctor Constandse Cortez.

A esta inauguración, las autoridades universitarias convocadas fueron:

Rector, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez

Secretario General, el doctor Salvador David Nava Martínez

Secretaria Académica, la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre

Director del ICSA, el doctor Jesús Meza Vega

Directora general de Finanzas, la maestra Karla Margarita Salinas González Vidal

Director general de Infraestructura Física y Sustentabilidad, el maestro Carlos Ricardo Álvarez Órnelas

Con esta renovación de obra, la Universidad apuesta por mejorar la experiencia de quienes aprenden y enseñan.

Con la modernización del edificio N del ICSA, la Institución incorpora nuevos espacios académicos y de atención que fortalecen la formación universitaria.