Durante esta mañana de domingo fue localizado sin vida un adulto mayor, del cual se dijo, pudo haber sido asesinado a “batazos”, ya que presentaba lesiones (golpes), en distintas partes del cuerpo, así como en la cabeza

El hecho se registró en las calles Rosarito y Camino Real, de la colonia Juanita Luna, hasta donde arribaron paramédicos para corroborar el deceso del adulto mayor.

De acuerdo con las primeras versiones, el masculino fue identificado como Antonio Carrillo, de 80 años de edad y quien fuera identificado por un hijo que arribo al domicilio esta mañana y lo encontró inconsciente y con golpes.

Primeras versiones indican que el hoy occiso se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes desde la noche del sábado con un amigo y de pronto arribo un tercer masculino y comenzó a discutir con los dos masculinos para posteriormente agredirlos con un bat.

Fue a Antonio, a quien le propinó la mayoría del os golpes, incluso en la cabeza lo cual le pudo haber ocasionado la muerte.

En el lugar trascendió que fue un vecino quien vive frente la vivienda del hoy occiso quien lo agredió hasta quitarle la vida y sin que hasta el momento se conozca el motivo y quien fuera detenido por las autoridades.