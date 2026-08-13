Acusa diputada del PAN al INE de permitir actos anticipados de Morena rumbo a 2027

La diputada federal del PAN, Paulina Rubio calificó de un evidente descaro los actos anticipados de precampaña de los aspirantes de Morena a diversos cargos de elección popular de cara a los comicios de 2027

Denunció que, en clara violación a las reglas, los morenistas hacen campaña abierta porque saben que hay un Instituto Nacional Electoral (INE) debilitado que no se va a atrever a sancionarlos.

La legisladora panista consideró vergonzoso que los precandidatos de Morena anden tocando casas, haciendo propuestas y acompañados de numerosas brigadas volanteando en varias partes del país, por lo que exhortó al INE a frenar esta situación.

“En Morena actúan con un descaro evidente, haciendo una campaña de manera abierta porque saben que hoy contamos con un Instituto Nacional Electoral que no se va a atrever a sancionarlos, al contrario, va a respaldar los actos anticipados de campaña. Es verdaderamente vergonzoso la manera en la que hoy muchos de los suspirantes a ocupar un cargo de elección popular ya caminan, recorren las calles cuando eso está estrictamente prohibido en la ley”.

Paulina Rubio resaltó que al país le costó muchos años llegar a la regulación de la imagen y la promoción de los aspirantes a cargos de elección popular o funcionarios públicos.

“Pero hoy, todas esas medidas, Morena se las ha brincado y recorren el país ya en una abierta campaña lo más importante a sabiendas de que hoy el órgano electoral está de su lado porque está cooptado por ellos mismos y el mismo caso es el Tribunal Electoral”.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados reiteró que Morena no sabe ganar elecciones sino es con trampas, con dinero del crimen organizado y por medio del huachicol fiscal que encabezan los hijos de López Obrador.

WRadio