Uziel Muñoz obtiene medalla de oro en el Heino Lipp Memorial de Estonia

El lanzador de bala mexicano Uziel Muñoz continúa consolidándose como una de las principales figuras del atletismo nacional al obtener la medalla de oro en el Heino Lipp Memorial 2026, competencia celebrada en Jõhvi, Estonia.

El atleta chihuahuense, quien actualmente reside en Ciudad Juárez, se quedó con el primer lugar tras registrar un lanzamiento de 20.97 metros, distancia que representa su mejor marca personal en lo que va del año y que le permitió superar a destacados exponentes internacionales de la especialidad.

En la clasificación final, Muñoz terminó por delante del británico Scott Lincoln, quien alcanzó los 20.80 metros, mientras que el neozelandés Nick Palmer ocupó la tercera posición con 20.19 metros. El cuarto lugar correspondió al polaco Szymon Mazur, con una marca de 19.85 metros.

La actuación del mexicano confirma el buen momento que atraviesa dentro del circuito internacional de atletismo, donde ha mantenido una notable regularidad durante la presente temporada.

Entre sus resultados más destacados de 2026 se encuentran los 20.93 metros logrados en Halberstadt, Alemania, donde obtuvo el segundo lugar; los 20.74 metros registrados en Nehvizdy, República Checa, en pista cubierta; así como los 20.73 metros alcanzados en la parada de la Diamond League en Roma, Italia.

Además, sumó una marca de 20.41 metros en Ústí nad Labem, República Checa, resultado que le valió el tercer puesto, y 20.28 metros en la Diamond League de Xiamen, China.

Con el triunfo conseguido en territorio estonio, Uziel Muñoz mantiene una constante presencia por encima de los 20 metros en sus compromisos internacionales, reafirmando su nivel competitivo y fortaleciendo sus aspiraciones de cara a los próximos eventos de talla mundial.