Liebres está de regreso en la ONEFA. A través de la votación y aprobación correspondiente, suscitada en el marco de la cuadragésima novena Asamblea General Ordinaria, celebrada en Nuevo Vallarta, la representación roja recibió la aprobación y anuncio oficial.

Encabezadas por el promotor de Liebres, Jorge Arriaga, y el entrenador en jefe, Daniel Gallegos, las Liebres fueron aceptadas para participar en la Liga Mayor de ONEFA, en su temporada 2026. Categoría en la que no figuran desde su desarticulación en 1998.

“Muy emocionados, se acaba de dar la votación. Nos acaban de aceptar y olvídate, después de más de 20 años. Volver al máximo nivel del futbol americano a nivel nacional, y volver a aparecer en el mapa a nivel nacional”, indicó Gallegos González.

Liebres presentó el pasado jueves la carta-solicitud, firmada por el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Mario Macario Ruiz.

Se trató de la única institución en solicitar su reafiliación, en dicha asamblea celebrada en la Riviera Nayarit. Ésta fue presidida por la máxima autoridad de ONEFA, José Luis González Rodríguez.

Por otra parte, las Liebres han tenido partidos de fogueo de jóvenes con parte del equipo que conforman para la Temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano.

Las contiendas de preparación que se han celebrado ante sinodales como los Zorros del CETYS (Mexicali) y las Águilas de la UACH con una selección previa de Liga Mayor, el año pasado.

“Realmente nos ubicaron, ahora más que nada para saber todas las deficiencias que teníamos y en todo lo que tenemos que trabajar.

En qué es a lo que tenemos que enfocarnos, y de ahí partimos”, aseguró el headcoach.

Asimismo, señaló que dicho punto de partida les llevó a desarrollar una minuciosa planeación para realizar la selección del staff de coaches y jugadores.

Estos últimos a través de tryouts. Hasta el momento, son 55 jugadores los que conforman el equipo en la pretemporada,

que actualmente se desarrolla en fase de gimnasio. Esperan sumar otros 20 a la brevedad, que se sumen al róster de jugadores.

“Tenemos buen grupo y creemos que podemos hacer muy buen papel”, indicó el ex jugador de Liebres, ahora entrenador.

Inicia la aventura de Liebres, como visitante, al viajar en la Jornada 1, a Obregón, sede de los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora, el primer fin de semana de septiembre próximo.

Entretanto, su debut como local, lo realizará ante Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en fecha, sede y horario por confirmar.

Aunque la Jornada 2 está programada para realizarse a partir del 11 de septiembre. Por lo que a reserva darse a conocer de manera oficial, este encuentro se desarrollará el sábado 12 de ese mismo mes. Liebres jugará los días sábado sus partidos en casa.