El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, acudió como invitado al evento donde se celebró el convenio de colaboración y coordinación institucional para fiscalizar los recursos federales que se aplican en los municipios del estado de Chihuahua.

El Edil estuvo acompañado del titular del Órgano Interno del Control del Gobierno Municipal, Jorge Gutiérrez Casas, en esta ceremonia efectuada en la capital del estado y que presidieron el auditor especializado en Municipios de la ASF, Juan Roberto Castillo Cruz y el auditor superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix.

El modelo implica que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditará 23 municipios, mientras que la Auditoría Superior del Estado (ASE) se encargará de otros 44.

Este esquema puntos clave como el alcance del mismo, ya que la ASF se enfoca en la revisión de los recursos del Ramo 33.

Asimismo, destaca la innovación, pues con esto Chihuahua es el primer estado en aplicar este modelo colaborativo para agilizar la revisión de la Cuenta Pública y ampliar la vigilancia del gasto público y transparencia, además de se evita la duplicidad de auditorías y garantizar el cumplimiento de los informes individuales.

De acuerdo a lo que dio a conocer Acosta Félix, el nuevo convenio de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no provocará retrasos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, por lo que los resultados serán entregados dentro del plazo legal, a más tardar el 15 de diciembre.