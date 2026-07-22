La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), localizó sana y salva a la adolescente de iniciales L.A.M.G., quien contaba con reporte de ausencia interpuesto ayer martes 21 de julio, en Ciudad Juárez.

A través de la aplicación de los protocolos de búsqueda y tareas de inteligencia a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, se logró ubicó a la menor de 17 años de edad, que se había ausentado en la colonia Infonavit Salvárcar.

Tras la entrevista ministerial, en la que señaló que no fue víctima de algún delito y que no estuvo en riesgo su integridad física, fue entregada a sus familiares.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para localizar a personas ausentes, para brindar certeza a sus familiares en torno de su paradero.