-Busca fortalecer el estudio y preservación de la lengua rarámuri.

Con el propósito de generar herramientas que contribuyan a la preservación, documentación y difusión de la lengua rarámuri mediante el uso de herramientas digitales, el doctor Fernando Sandoval Gutiérrez, docente investigador de la Licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Campus Cuauhtémoc, presentó la primera versión de Rarámuri Digital, una infraestructura lexicográfica rarámuri-español desarrollada para apoyar la consulta académica, la investigación lingüística, las humanidades digitales, la docencia y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas.

Este proyecto es un esfuerzo interdisciplinario que pone a disposición de investigadores, docentes, estudiantes y especialistas un conjunto de recursos digitales que facilitan el estudio de la lengua rarámuri promoviendo la inclusión, la educación, el trabajo académico y la investigación.

La plataforma integra un sitio web con 30 productos lexicográficos y documentales, así como una base maestra conformada por 2,581 entradas, con trazabilidad por fuente y página, lo que permite consultar y verificar el origen de la información.

Además, Rarámuri Digital incorpora corpus lingüísticos, inventarios gramaticales, variantes dialectales, un tesauro, una ontología e índices especializados. Los datos pueden descargarse en diversos formatos abiertos, entre ellos XML, JSON, CSV, SQL y TEI Lex-0.

Como parte de su compromiso con la ciencia abierta, el proyecto también cuenta con una API pública, documentación técnica, un repositorio abierto en GitHub y un depósito permanente en Zenodo con un Identificador de Objeto Digital (DOI), garantizando la preservación, consulta y citación de los recursos generados.

Rarámuri Digital da continuidad al trabajo académico iniciado con la publicación del libro “Rarámuri nivel inicial: cuaderno para el docente”, publicado por la UACJ en 2021 y desarrollado por el doctor Fernando Sandoval Gutiérrez, la doctora Claudia Teresa Domínguez Chavira, la doctora Patricia Islas Salinas, el maestro Israel Beltrán Zamarrón y la doctora Karla Ivonne González Torres, quienes sentaron las bases para la creación de recursos orientados a la enseñanza, la documentación y el fortalecimiento de la lengua rarámuri.

Rarámuri Digital fue desarrollado con la participación del Centro de Estudios Especializados en Educación Superior (CEEES), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Cuerpo Académico UACJ-113 «Estudios sobre Prácticas Educativas e Interculturalidad», consolidándose como una iniciativa que fortalece la investigación, la innovación y el compromiso con la preservación del patrimonio lingüístico y cultural de México.