Como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: la Junta Contigo”, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevo a cabo la remodelación de dos módulos más de purificación de agua en la zona de Los Kilómetros, con el objetivo de brindar agua purificada gratuita y de calidad a cientos de familias del sector.

La caseta de purificación “Granjas del Desierto”, ubicada entre las calles Batalla de Tierra Blanca y Estación Desierto ya se encuentra lista para brindar servicio a la ciudadanía. Por su parte, la caseta “Bello Horizonte”, localizada sobre la calle Basáltica, estará lista el próximo miércoles.

René Rodríguez, encargada de despacho de la Dirección Comercial de la JMAS, informó que, la remodelación de estos módulos tiene como propósito ofrecer un servicio más eficiente, accesible y funcional para los habitantes de los kilómetros.

“Con estas remodelaciones buscamos no solo mejorar la imagen, sino que sean mucho más funcionales para los usuarios. Se busca que se tenga una mejor presión de agua y con una calidad apta para el consumo humano”, expresó.

Dentro de los trabajos, se rehabilitó el tanque de almacenamiento y se hicieron mejoras al exterior de las instalaciones.

Asimismo, destacó que, cada uno de estos módulos cuenta con la capacidad de un llenado de hasta 500 garrafones diarios, los cuales son de manera gratuita para las familias.

“Todas las familias que viven en los Kilómetros saben que cuentan con el organismo para poder tener agua accesible, gratuita y cercana a sus hogares”, añadió.

Recordó que, este programa contempla la rehabilitación de los 6 módulos de purificación de agua existentes, trabajos que se prevé concluir en aproximadamente un mes. Además, incluye la construcción de cuatro nuevos espacios y la instalación de 10 tanques de almacenamiento en diferentes puntos de la zona, con el fin de fortalecer el suministro de agua para las familias de los kilómetros.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de acercar servicios de calidad a las familias de Los Kilómetros, impulsando obras que mejoran el acceso al agua potable y contribuyen a elevar la calidad de vida de quienes habitan en este sector de la ciudad.