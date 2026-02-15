Aprovechando su visita en Ciudad Juárez ” Los Primeros ” mexicanos en llegar a la NBA, asistieron al partido de fútbol Bravos contra el Necaxa.

Jorge Gutiérrez, Horacio Llamas y Eduardo “Lalo” Nájera, posteriormente disfrutaron el encuentro de basquetbol entre Indios de Ciudad Juárez contra Mineros de Parral , celebrado en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres.

“Nos invitaron a ver y constatar el ambiente deportivo en la ciudad y estamos maravillados”, constató Lalo Nájera.

Los profesionales del baloncesto desde el viernes, acompañaron al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, en la reinauguración del gimnasio municipal Enrique “Kiki” Romero de la colonia Azteca.

Después de la ceremonia de reinauguración, más de 500 niños, niñas y jóvenes participaron en un campamento de basquetbol gratuito que concluyó el domingo por la tarde, con una divertida dinámica entre padres de familia.

Los invitados especiales esperan volver este mismo año.