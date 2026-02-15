Un total de 645 parejas se reunieron este domingo para participar en la cuarta edición de la Carrera de Parejas, que se realizó en el Parque Extremo, con motivo del Día de San Valentín.

Con un recorrido de tres kilómetros, los cientos de corredores aprovecharon este domingo para celebrar el día del amor y la amistad, haciendo un gran convivio del parque.

Los ya conocidos corredores enmascarados, botargas de corazones y hadas fueron parte de la carrera recreativa, que este año tuvo mayor convocatoria.

En esta carrera no se premió a los primeros en llegar a la meta, el principal objetivo del IMDEJ fue que cientos de juarenses festejaran este 14 de Febrero promoviendo el deporte y la sana convivencia.

Al final de la carrera se realizó una rifa donde se otorgaron diferentes premios.