El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que el Gobierno Municipal revisará el cobro de estacionamiento aplicado durante el juego inaugural del Campeonato Estatal de Béisbol en el Estadio Juárez y contempla enviar un oficio al representante de la gobernadora en esta frontera para revisar la situación.

Señaló que el cobro generó inconformidad entre asistentes al encuentro deportivo que se desarrolló el viernes pasado, debido a que el uso del estacionamiento no tenía costo para la afición juarense.

Indicó que durante el evento inaugural solicitó directamente a Raúl García Ruiz, recaudador de Rentas del gobierno estatal que se encontraba presente en ese momento, que no se aplicara el cobro, al considerar importante respaldar a las familias y aficionados que acudieron al estadio para apoyar al equipo local.

El edil comentó que el estadio es del Gobierno del Estado, por lo tanto, pertenece a las y los chihuahuenses, por ello revisarán las facultades relacionadas con el cobro del estacionamiento, así como los mecanismos bajo los cuales se implementó esta medida durante el arranque de la temporada.

Dijo que nunca se había cobrado el servicio de estacionamiento, además de que los boletos que entregaban eran color guinda, para que los usuarios pensaran erróneamente que el cobro era por parte del municipio.

Añadió que el inmueble registró una asistencia de más de 10 mil aficionados, tanto en las gradas como en áreas exteriores, lo que reflejó el interés de la comunidad juarense por el béisbol y el respaldo al equipo local.

Durante el arranque de temporada, el alcalde participó en las actividades inaugurales y reconoció la respuesta de la afición fronteriza, además de expresar confianza en que el equipo mantendrá una temporada competitiva este año.