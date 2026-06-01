La Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), imputó cargos penales a Sergio R. S., por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, cometido el 15 de abril del 2025.

Con base en los datos de prueba ministeriales, los hechos que se le imputan, fueron en contra de su pareja sentimental de iniciales E. J. J. D., a quien presuntamente asfixió en un lugar aún no determinado, para posteriormente trasladar su cadáver a un terreno baldío, ubicado en calles Dr. Arroyo y Tlapa, de la colonia Nueva Galeana.

Policías Ministeriales capturaron mediante una orden de aprehensión, al masculino de 45 años de edad, la tarde del pasado viernes 29 de mayo, en la colonia Toribio Ortega.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, fijando para el próximo 03 de junio, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.