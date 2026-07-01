La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de Eduardo S. F., por el delito de violencia familiar cometido en perjuicio de su cónyuge y de una menor de edad, en Ciudad Juárez.

Ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar y contra el cumplimiento de la Obligación Alimentaria, acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad del imputado por el delito cometido el 20 de junio de 2026.

Las indagatorias establecen que el imputado agredió física y verbalmente a las víctimas en el interior de una vivienda familiar, ubicada en el fraccionamiento Valle de Olivos, hechos por los que fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal.

El imputado enfrentará el proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además, el Juez de Control conocedor de la causa penal, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).