Habitantes de la colonia Granjas de San Rafael, ubicada en el kilómetro 33 y medio de la carretera a Casas Grandes, hicieron un llamado a las autoridades para que no se olviden de las familias que viven en esa zona alejada del sector conocido como “Los Kilómetros”, donde aseguran que en ocasiones duran hasta un mes sin recibir agua potable.

Una vecina del lugar explicó que las pipas no siempre llegan hasta las últimas calles de la colonia debido a la distancia, por lo que muchas familias tienen que esperar durante semanas para poder abastecerse del líquido, situación que se complica aún más con las altas temperaturas.

“Tenemos un mes que no nos pasan agua”, comentó la habitante, quien señaló que los piperos a veces recorren solamente una parte de la calle y después continúan su camino, dejando a varios domicilios sin el servicio.

Los vecinos aclararon que más que una denuncia, buscan hacer una petición para que las autoridades y los encargados del reparto de agua tomen en cuenta a las familias que viven hasta la orilla de ese sector y puedan enviar las pipas de manera más constante.

Indicaron que durante la temporada de calor el consumo de agua aumenta considerablemente, por lo que muchas personas se ven obligadas a almacenar el líquido en recipientes o buscar otras maneras de conseguirlo para las necesidades básicas del hogar.

Finalmente, las familias del kilómetro 33 y medio reiteraron el llamado para que el suministro de agua llegue hasta esa zona apartada y no sean dejados fuera de los recorridos, ya que aseguran que se trata de una necesidad urgente para decenas de habitantes.