Atlixco exhibe su primer óleo de gran formato de un engrillado

En el marco de las actividades culturales de Semana Santa, el municipio de Atlixco presentó por primera vez un óleo de gran formato que retrata a un integrante de la tradicional procesión de los engrillados. La obra forma parte de la exposición de arte contemporáneo “El latido de la tierra”, instalada en el zócalo municipal y abierta al público durante marzo y abril.

La pieza fue creada por el artista plástico Omar Rangel Merino, quien eligió representar a un engrillado por su relevancia en la identidad cultural del municipio. La pintura muestra a este personaje con el rostro cubierto, portando espinas, cadenas y un taparrabo, elementos característicos de la emblemática procesión que cada Viernes Santo recorre las calles de Atlixco.

🎨 Omar Rangel, artista plástico de #Atlixco, inmortaliza la figura de los engrillados, un ícono de la Semana Santa que representa la dualidad de este personaje.

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Rangel Merino explicó que empleó un estilo impresionista, utilizando curvas tonales de colores fríos y cálidos que generan un resplandor alrededor de la figura central. Con ello busca invitar al espectador a reflexionar sobre el simbolismo de esta tradición más allá de su impacto visual. Aunque expresó su respeto por quienes participan en la penitencia, reconoció que él mismo no asumiría el desgaste físico que implica el uso de espinas, cadenas y la larga caminata bajo el sol.

La exposición “El latido de la tierra” reúne 12 obras de artistas locales que abordan temas relacionados con la primavera y el contexto cultural de la región. El óleo del engrillado destaca como la primera pintura de gran formato dedicada a este personaje dentro de un espacio artístico formal en Atlixco. La procesión de los engrillados, con más de un siglo de tradición, se realiza cada Viernes Santo en el barrio de San Juan de Dios y se ha consolidado como una de las expresiones religiosas más representativas del municipio.