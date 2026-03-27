Cuatro trabajadores permanecen atrapados tras el derrumbe ocurrido en una mina del municipio de El Rosario, en Sinaloa, un incidente que movilizó a autoridades de los tres niveles de gobierno y a cuerpos de emergencia.

El accidente se registró el miércoles en la mina Minerales de Sinaloa, donde había 25 trabajadores al momento del colapso.

De acuerdo con declaraciones de Roy Navarrete, director de Protección Civil estatal, a la agencia The Associated Press, 21 mineros lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados dentro de la estructura colapsada.

El incidente ocurrió en una mina ubicada al sur del estado, en una zona con actividad minera constante. Según el reporte oficial:

Fecha del derrumbe: miércoles (dos días antes del reporte oficial)

Lugar: mina Minerales de Sinaloa, municipio de El Rosario

Trabajadores en el sitio: 25

Rescatados: 21

Atrapados: 4

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el estado de salud de los trabajadores atrapados.

Las labores de rescate se mantienen activas y con presencia de fuerzas federales, estatales y municipales.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que:

Se desplegaron 38 elementos de un batallón de atención de emergencias

Participan cerca de 100 rescatistas en total

Se coordina el operativo con Protección Civil y autoridades locales

El objetivo es localizar a los mineros atrapados y estabilizar la zona para evitar nuevos derrumbes.

En este tipo de incidentes, los principales riesgos incluyen:

Nuevos colapsos estructurales

Presencia de gases peligrosos

Falta de oxígeno en galerías profundas

Dificultades para acceder a zonas bloqueadas

Por ello, los operativos suelen avanzar de forma gradual para proteger tanto a los rescatistas como a las posibles víctimas.

El derrumbe en Sinaloa ocurre en un contexto donde la seguridad minera ha sido señalada en múltiples ocasiones.

En agosto de 2022, 10 mineros murieron tras la inundación de la mina El Pinabete, en Coahuila. El caso generó cuestionamientos sobre:

Condiciones laborales

Supervisión de autoridades

Falta de protocolos de seguridad

Uno de los episodios más graves ocurrió en la mina Pasta de Conchos, donde:

Murieron 65 mineros tras una explosión

Se evidenciaron fallas estructurales en la industria

El caso sigue siendo referencia en debates sobre justicia laboral

Milenio