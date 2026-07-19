El Gobierno Municipal analiza una intervención estructural en distintos tramos de la avenida De las Torres con el propósito de atender daños que requieren un procedimiento diferente al bacheo convencional y garantizar mejores condiciones para quienes transitan por esta vialidad.



El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, explicó que personal de la Dirección General de Obras Públicas ya trabaja en uno de los puntos más complejos, ubicado a la altura del cruce con Ramón Rayón, donde además de reparar una rejilla será necesario reforzar la estructura inferior para garantizar una solución duradera.



El alcalde comentó que los estudios técnicos determinaron que algunos levantamientos del pavimento requieren una intervención especializada, por lo que se diseña un esquema de trabajo distinto al que se aplica en otras calles de la ciudad.



Indicó que la avenida De las Torres forma parte de las 48 vialidades prioritarias contempladas por el Gobierno Municipal para mantenerlas en mejores condiciones mediante acciones permanentes de conservación y mantenimiento.



Señaló que el objetivo es desarrollar estos trabajos durante el presente año, una vez que concluyan las valoraciones técnicas que permitan definir el procedimiento más adecuado para cada tramo.



Destacó que el programa permanente de rehabilitación de calles ha permitido mejorar las principales vialidades por donde circula la mayor parte del tránsito vehicular, mientras las cuadrillas continúan atendiendo calles secundarias y sectores que presentan mayores necesidades de mantenimiento.



Reiteró que el Gobierno Municipal mantiene acciones permanentes para conservar la infraestructura vial y brindar mayor seguridad y movilidad a las familias juarenses.