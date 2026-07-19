Como parte del compromiso del alcalde Héctor Ortiz Orpinel de acercar los programas sociales a todos los sectores del municipio, la Dirección General de Desarrollo Social llevó el programa “Cruzada por tu Familia” al poblado de Samalayuca el viernes, acercando apoyos alimentarios a las familias de esta comunidad para facilitar su acceso a este beneficio.



El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que la visita forma parte de la estrategia de la dependencia para trasladar los apoyos directamente a las comunidades que se encuentran más alejadas de la mancha urbana, evitando que las familias tengan que desplazarse hasta la ciudad para recibir el beneficio.

“Es una actividad que realizamos en cada una de las ediciones del programa. Sabemos que para muchas personas es muy complicado acudir hasta la ciudad para recibir algún apoyo, por eso acercamos las despensas directamente a sus comunidades”, expresó.

Vallejo Quintana explicó que el programa continúa creciendo conforme más ciudadanos solicitan incorporarse al padrón de beneficiarios, por lo que las solicitudes son revisadas para integrarlas en futuras entregas.

El funcionario reiteró que, por instrucción del alcalde Héctor Ortiz Orpinel, se mantiene el compromiso de llevar los programas y apoyos municipales hasta las comunidades que, por su ubicación, enfrentan mayores dificultades para acceder a este tipo de beneficios.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, continúa fortaleciendo el programa “Cruzada por tu Familia”, acercando apoyos alimentarios a quienes más lo necesitan y promoviendo el bienestar de las familias de Samalayuca.