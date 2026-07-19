Con el objetivo de acercar herramientas para el bienestar emocional a las familias del suroriente de la ciudad, la regidora Gloria Mirazo de la Rosa presentó una nueva etapa del programa de salud mental que desarrollará en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Centro Libre para las Mujeres.

La edil informó que durante los próximos seis meses se llevarán a cabo talleres, pláticas y espacios de acompañamiento dirigidos a mujeres, hombres, adolescentes y familias, como respuesta a la solicitud de habitantes de ese sector para contar con actividades enfocadas en la salud emocional y la prevención.

Indicó que las actividades iniciarán el próximo sábado 18 de julio y forman parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer comunidades más sanas y resilientes mediante acciones de atención y sensibilización.

La coordinadora del Centro Libre Juárez Sur, Marina Ortiz, explicó que este espacio brinda atención a mujeres en situación de violencia mediante servicios de trabajo social, psicología y asesoría jurídica, además de talleres comunitarios enfocados en el fortalecimiento personal y la autonomía económica.

Comentó que el Centro Libre Juárez Sur se encuentra ubicado en una de las zonas con mayor incidencia de violencia familiar, por lo que busca acercar servicios especializados a quienes más los requieren.

Elvira Urrutia Castro, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, indicó que se trabaja de manera conjunta a favor de la ciudadanía, por ello el IMM brinda acompañamiento de manera permanente a las mujeres que sufren violencia y a sus hijos e hijas de manera gratuita.

Expresó que estos espacios permiten identificar a mujeres que necesitan contención, por ello, trabajando de manera organizada, se crea todo un proyecto integral.

Como parte del arranque de actividades, el sábado 18 de julio se realizará un cine foro de las 10:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, con la proyección de la película Nómadas de la 57, una pasarela protagonizada por usuarias del centro y una conferencia sobre salud mental impartida por el psicólogo Yael Trejo.

Durante su participación, el especialista destacó la importancia de promover el autocuidado emocional y generar espacios que permitan a la población reconocer y atender factores como el estrés, el duelo, la ansiedad y las relaciones familiares, con el propósito de fortalecer el bienestar integral de la comunidad.